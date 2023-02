Christoph Ferle von der Gesellschaft Robert Bosch Venture Capital (Bosch Ventures) muss man Arduino nicht mehr erklären. Er arbeitet bei der Wagniskapitaltochter der Bosch Gruppe als Investment Director und war in jenem Team, das sich Arduino sehr genau angeschaut hat. Im Sommer 2022 führte Bosch Ventures dann die Serie B-Finanzierungsrunde mit einem Gesamtvolumen von 32 Millionen US-Dollar an und ist seitdem auch im Board der Arduino vertreten. „Open Source fordert hohe Innovationskraft und Geschwindigkeit, man muss immer vor dem Markt sein“, erklärte Ferle im Podcast-Gespräch „Open Source in der Industrie.“ Ihn erinnere Arduino mehr an eine Softwarefirma als an ein Hardwareunternehmen. In den unterschiedlichsten Branchen sei ihnen Arduino begegnet, erklärt Ferle. In der Open-Source-Welt, die stark Software getrieben ist, ist dieser Flywheel-Effekt mit vielen Partnern, in unterschiedlichen Branchen schon seit vielen Jahren bekannt. „Dazu kommt der Fokus auf die Developer Experience, die hebt sich stark von anderen Anbietern ab, sowie die Erweiterbarkeit der Hardware “, meint Ferle.



„Open Source im Hardwaremarkt kann das nächste große Ding werden“, ist der Investor überzeugt. 2021 wurden von Investor:innen weltweit über zehn Milliarden US-Dollar in Open-Source-Start-ups investiert. Tendenz steigend. Sobald in einer Branche der erste Anbieter erfolgreich auf Open Source setze, verändere das den gesamten Markt, heißt es in der Venture Capital-Branche. „Meiner persönlichen Meinung nach ist die Web 3.0- und Krypto-Welle hingegen aktuell vorbei“, so Ferle. Für alle Investments von Bosch Ventures ist dabei das Ziel stets einen guten finanziellen Return zu erreichen. Seit 15 Jahren investiert die Bosch Tochter nun schon weltweit in Start-ups, im aktuellen, fünften Fond, wurden 250 Millionen Euro bereitgestellt. Bosch Ventures öffnet zudem für Start-ups und deren Technologien gerne Türen im Bosch-Konzern. „Außerdem agiert das internationale Team als Frühwarnsystem für neue Entwicklungen“, so Ferle, der seinen Schwerpunkt auf Software-Start-ups gelegt hat. Ausnahme: Arduino.