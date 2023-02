Arduino Opta war der heimliche Star auf der SPS in Nürnberg. Selbst alteingesessene Automatisierer kamen ob der Leistung und des Preises ins Grübeln und fragten sich: Sieht so die Automatisierung von morgen aus? Das Open-Source-Einplatinensystem kommt ursprünglich aus der Maker-Szene, aus der Bastler-Ecke. Als vollwertigen Rechner kann man den Arduino sicher nicht bezeichnen, denn es läuft kein Betriebssystem auf ihm. Finder präsentierte dem Fachpublikum eine SPS, die auf dem Arduino aufsetzt. Die Italiener machen das Einplatinensystem damit industrietauglich. Und der Arduino soll in einer Entwicklungsumgebung auch IEC-sprachenfähig sein, hieß es auf der Messe. Er hat digitale Ein- und Ausgänge und unterstützt Modbus oder Ethernet. Das System wird hart geflasht und fällt dann wohl eher in die Kategorie Embedded Controller. Preislich wird er weit unter den klassischen Steuerungen liegen und Einsatzszenarien könnten die Gebäudeautomation oder sehr kleine Maschinen mit einfachen Schaltaufgaben sein.



Auf der Messe entbrannte dann bei manchen Fachbesucher:innen die Diskussion: Was ist am Ende heute noch eine SPS? Eine Hardware mit Software drauf oder die virtuelle SPS mit Containern, die auch oft auf Open Source setzen, oder ist die SPS auch nur eine Runtime? Und mancher ging noch einen Schritt weiter: Wann kommt die Open-Source-SPS?