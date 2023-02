„Als Komponentenlieferant bist du unten in der Food Chain“, so der Miba CFO. Im Wesentlichen wird an Tier eins geliefert, zum Teil an OEMS. Man entwickelt Lösungen, von denen man noch nicht weiß, wie und wie schnell sie sich durchsetzen.

Die technischen Unsicherheiten machen vielen zu schaffen. Welche Technologien tatsächlich angewendet werden, bleibt derzeit unklar, weiß Markus Hofer, man zeigt sich hier offen, am Ende geht es um elektrisches Fahren, aber in der Ausgestaltung sind die Lösungen noch nicht reif. „Und damit wissen wir, wir werden oft in der Entwicklung in eine Sackgasse fahren. Wichtig ist, dass wir genügend Autobahnen haben und nicht nur Sackgassen“, erläutert der Finanzchef die Fail-Fast, Fail-Cheap Strategie des Unternehmens. Bei Miba als Familienunternehmen mit InnovationsDNA und starkem finanziellen Fundament ist man positiv gestimmt, man hat früh neue Geschäftsfelder, neben dem klassischen Zuliefererbereich, erkannt und eröffnet. Wie viele andere Zulieferer diese Transformation aus eigenem Antrieb schaffen werden, bleibt fraglich. Es werden nicht so viele übrig bleiben ist die Vermutung, denn in Zukunft werden grundsätzlich weniger Lieferanten gebraucht, da die Komplexität in der Herstellung abnimmt. In der E-Mobilität werden deutlich weniger Komponenten verwendet.