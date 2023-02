Die Einhaltung der Klimaziele, die Rolle der E-Mobilität sowie der Stellenwert von Innovation und Digitalisierung in Europa wurden gestern vor rund 350 geladenen Gästen im Rahmen der Wiener Elektro Tage diskutiert. Dr. Herbert Diess, CEO Volkswagen AG, sprach in seiner Keynote über Digitalisierung und die Transformation der Automobilindustrie. Volkswagen transformiere Europa mit der Elektrifizierung der Werke und dem Aufbau von Software-Skills. Diess erklärte, dass die Volkswagen AG eine klare Batteriestrategie hat und in der Umsetzung gut unterwegs sei: „In wenigen Wochen werden wir den ersten Spatenstich der Batteriefabrik in Salzgitter setzen. Darüber hinaus haben wir gerade den Bau unserer dritten Giga-Fabrik in Valencia entschieden. Wir bauen unser Ladenetz auf der ganzen Welt aus, allein in Europa sind 18.000 HPC Ladepunkte geplant.“

(Lesen Sie auch: Batterieproduktion als heißes Eisen)

Volkswagen laut Diess bei E-Mobilität vorne dabei

Als besondere Werttreiber der Zukunft hob Diess die Bereiche Batterie und Software hervor: „Auto-Software ist der letzte Bereich, in dem Deutschland und die EU führend werden können. Dafür brauchen wir größere Innovationsbereitschaft in Deutschland und Österreich – die USA und China machen vor, wie es geht.“ Im Zuge der Veranstaltung wurde das Elektro-Fahrzeug von VW vorgestellt. „Der ID.BUZZ steht sinnbildlich für das Momentum, das wir jetzt haben. Wir lernen im Eiltempo Software, wachsen in den USA und bleiben in China stark. Bei der E-Mobilität sind wir vielen unserer Mitbewerber voraus", beteuert Diess.

Notwendige Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele

In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierte Diess mit Umwelt- und Mobilitätsministerin Leonore Gewessler, Helmut List ( AVL), Alfred Stern (OMV), Stefan Pierer (KTM und Pierer Industries) und Günther Apfalter (President Magna Europe und CEO Magna Steyr) über die Zukunft der Mobilität. Einig waren sich die TeilnehmerInnen der Podiumsdiskussion, dass der E-Mobilität eine tragende Rolle in Richtung Klimaneutralität und Erreichen der Klimaziele zukommt. Dazu seien ein politischer Wille und Investitionen in den raschen Ausbau einer Ladeinfrastruktur sowie im Bereich regenerativer Energiequellen notwendig. Die Diskussion war getragen vom gemeinsamen Verständnis, dass die globalen Klimaziele nur mit der nötigen Technologieoffenheit über alle Branchen und Mobilitätsbereiche hinweg erreicht werden können.

Jeder siebte Neuwagen elektrisch

Die Elektromobilität wird in Österreich zusehends Alltag: Die Zahl der Elektro-Neuzulassungen in Österreich liegt nach den ersten fünf Monaten bei 11.079 Neuzulassungen. Damit ist mindestens jedes siebte neu zum Verkehr zugelassene Fahrzeug rein elektrisch betrieben (12,9 Prozent Marktanteil). KundInnen können aus einem stetig wachsenden Modellportfolio an E-Fahrzeugen und aus einer Vielzahl an innovativen Ladelösungen wählen. Die Wiener Elektro Tage, die bis 19. Juni am Rathausplatz über die Bühne gehen, geben zu diesen Themen einen erhellenden Überblick.



(Lesen Sie auch: Wie das AIT Batterien klimafreundlich machen will)