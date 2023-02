Ähnliche Ansätze verfolgt der Technologiekonzern Bosch, der neben Homeprodukten auch die produzierende Industrie sowie die Automobilindustrie beliefert. Am österreichischen Standort werden bereits bestehende Mitarbeiter:innen zu Data Scientists umgeschult. Gleichzeitig kooperiert das Unternehmen mit Technischen Universitäten und Fachhochschulen, um möglichst früh Kontakt mit potenziellen Bewerber:innen aufzubauen und sie für sich zu gewinnen.

Interne Weiterqualifizierung ist auch ein Schwerpunkt von ZF. Der in Deutschland beheimatete Automobilzulieferer ist der drittgrößte der Welt und betreibt auch drei Standorte in Österreich. Mit der Konzernstrategie „Next Generation Mobility“ sollen die Beschäftigten im Wandel mitgenommen werden. In der Division Electrified Powertrain Technology werden die elektrischen Antriebstechnologien gebündelt. Sie entstand aus der Verschmelzung früherer Divisionen für konventionelle PKW-Antriebstechnologien und Elektroantrieben. So wollte man unterschiedliches Wissen ausgleichen. Ein „E-Cademy“ Programm ermöglicht den Mitarbeiter:Innen sich gezielt für Zukunftsprofile zu qualifizieren. Seit dem Start des Programmes hat man mit verschiedenen Angeboten mehr als 18.000 Beschäftigte erreicht.

