Würden Sie sagen, Sie sprechen die Sprache der KMUs? Wenn ja, was ist ihnen wichtig?



Meiner Ansicht nach sind die wichtigsten Vokabeln im Mittelstand „effektiv“ und „effizient“. Energiemanagement ist ein gutes Beispiel dafür. Gewöhnlich setzen sich Mittelständler Ziele, die sie mit ihren Ressourcen effektiv erreichen können. Gleichzeitig wollen sie auf dem Weg dahin möglichst effizient arbeiten. So ist es beispielsweise wenig sinnvoll, eine kleine Einsparung bei den Energiekosten durch hohen Aufwand zu erreichen, indem man etwa Maschinen vorzeitig austauscht. Besser ist es dagegen, zunächst ein Energiemonitoring einzuführen, um Datentransparenz zu schaffen. Erst in einem zweiten Schritt kann man anhand der Messergebnisse eine effiziente Maßnahme auswählen.



Muss KI noch spektakulärer werden oder wie kann man ihre Nützlichkeit am besten vermitteln?



Wenn ich mir die Medienberichterstattung über Künstliche Intelligenz in den letzten Monaten anschaue, dann geht es kaum spektakulärer. Die apokalyptischen Warnungen, aber auch viele weitreichende Versprechungen führen aus meiner Sicht in die Irre. KI ist für mittelständische Unternehmen eine intelligente Lösung für einzelne Aufgaben im Geschäftsbetrieb. Hilfreich ist sie zum Beispiel bei Optimierungsproblemen, die in klassischen Mittelstandsfeldern wie Maschinenbau oder Industrieproduktion auftreten. Der Nutzen von KI zeigt sich insbesondere darin, dass Unternehmen damit überhaupt erst in die Lage kommen, die vorhandenen Daten sinnvoll auszuwerten. So gut wie jedes Unternehmen produziert in allen Fachbereichen große Mengen an Daten, die allerdings häufig weder sinnvoll erhoben noch analysiert werden. KI ist hier eine große Hilfe, da sie beispielsweise Muster in den Daten erkennen kann, die einem Menschen leicht entgehen.

