Das Thema Energie ist für den Ziegelproduzenten Wienerberger von besonderer Bedeutung. „Ein klares Commitment ist es, die CO2-Bilanz zu verbessern und somit Energie effizienter zu nutzen“, so ein Unternehmenssprecher. In der Ziegelfabrik im englischen Broomfleet stehen zahlreiche Anlagen, PV-Anlagen, Motoren, Ventilatoren, Gasbrennern und Antriebssystemen. Um die Energieeffizienz systematisch zu verbessern, müssen möglichst alle diese Verbraucher erfasst und überwacht werden. Nur so kann man eine Energiebilanz erstellen und jene Geräte identifizieren, die den größten Energiebedarf bzw. das deutlichste Einsparpotential haben. Und eine Energiebilanz ist wiederum Voraussetzung für gezielte Maßnahmen, um den Energieverbrauch zu senken und die Betriebskosten zu reduzieren. Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Tietoevry nahm die Wienerberger IT die Herausforderung an und implementierte an seinen Niederlassungen in UK und Irland schließlich einen POC, der Energie-Vergleichsdaten mehrerer Werke parallel und synchron in „Echtzeit“ zur Verfügung stellt.

