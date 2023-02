Sven Östlund studierte in Schweden „Industrial Engineering and Management“. Danach durchlief er in der Siemens Schweiz AG mehr als 11 Jahre lang mehrere leitende Positionen in den Bereichen Geschäfts- und Organisationsentwicklung und war rund zwei Jahre bei der ISS Schweiz AG als Account Director im Bereich Facility Management tätig, bevor er sich Tietoevry in Schweden anschloss.

2021 übernahm Sven Östlund beim größten nordeuropäischen IT-Dienstleister Tietoevry die Abteilungsleitung für 5G-Entwicklungsprojekte für Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikationsinfrastruktur. In dieser Rolle zeichnete er für die Führung, Rekrutierung und Förderung von Forschungs- und Entwicklungs-Ingenieuren verantwortlich. Mit dem Wechsel zur Österreich-Tochter Tietoevry Austria stellt sich der 46-Jährige ab sofort als Lead Consultant der neuen Aufgabe, den westösterreichischen Markt aufzubauen und von Zürich aus die Expansion der Digitalisierungs-Expert:innen in die Schweiz vorzubereiten.



(Lesen Sie auch: „6G kann ein Gamechanger werden“)