Was soll sich mit 6G ändern?

Ein wesentlicher Punkt ist, dass man Kommunikation mit Sensing verbindet, dass also während des Kommunizierens schon die Umgebung erfasst wird. Dafür muss man Kommunikationstechniken teilweise neu denken. Der nächste Punkt, den man bei 5G nicht mitgedacht hat, ist die lokale, eingebettete Datenverarbeitung. Ich denke dabei an Machine Learning oder AI-Themen. Hier wird in den Devices und auch in den Basisstationen direkt vor Ort die komplexe Machine-Learning-Technik eingesetzt, aber auf einem sehr energieeffizienten Niveau.

Schnelligkeit, Störsicherheit und Datenübertragung in Echtzeit sind ja Schlagworte, die man bereits von 5G kennt. Wird es also so sein, dass 6G erst halten kann, was 5G verspricht?

5G wird halten, was es verspricht, aber sagen wir so: Die Bewerbung war hier schneller als die Technik. Die wichtige Botschaft ist: Wir werden 5G unbedingt brauchen, denn sonst werden wir im Industriesektor immer hinter Asien herhinken. Wir können nicht warten, bis alles mundgerecht geliefert wird, sondern müssen jetzt die Use Cases und die Infrastruktur soweit vorbereiten, dass, wenn die Geräte da sind, wir sofort mit der Umsetzung beginnen können. Wenn wir diesen Schritt nicht jetzt gehen, müssen wir ihn später zu einem viel höheren Preis gehen.

