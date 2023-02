Die Herstellung von Ziegeln ist nicht gerade für ihren geringen Fußabdruck bekannt. Umso größer ist hier das Potenzial, durch Automatisierung eine Reduktion an Energieverbrauch und Emissionen zu erreichen. Diesem Ziel hat sich der österreichische Ziegelhersteller Wienerberger angenommen. Und dafür gab es nun eine Auszeichnung.

Die Wienerberger AG und SAS sind die Preisträger der in diesem Jahr erstmals prämierten Kategorie „Sustainability!“. Das internationale Unternehmen mit Hauptsitz in Wien wird für die Prozessoptimierung zur Produktion von Ziegeln ausgezeichnet, die mit der Hilfe der Integration der Software von SAS erfolgte. Bei der Ziegelherstellung stoßen konventionelle Versuche, Energieverbrauch und Emissionen zu reduzieren, schnell an Grenzen oder sind nur über größere bauliche Veränderungen der Anlagen möglich.



Anpassung der Prozessparameter als Schlüssel

„Die Digitalisierung bietet enorme Skalierungsmöglichkeiten zur Effizienzsteigerung in unserer Produktion. Dieses Potenzial möchten wir nutzen, um rasch Energie zu sparen und unsere CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit hochauflösenden Betriebsdaten trainieren wir Modelle und optimieren die Einstellparameter online, um die Produktionseffizienz zu steigern und gleichzeitig die Dekarbonisierung voranzutreiben", erklärt Solveig Menard-Galli, Chief Operating Officer für Wienerberger Building Solutions und Mitglied des Vorstands der Wienerberger AG.

Für die großen Schwankungen, die bei der Verarbeitung des natürlichen Rohstoffs auftreten, ist eine ständige Anpassung der Prozessparameter der Schlüssel. Diese ständige Anpassung erfolgt in Zukunft über Empfehlungen eines datenbasierten Modells in Echtzeit. Die Wienerberger AG hat deshalb die SAS Plattform Viya in Microsoft Azure auf einem dedizierten Azure-Kubernetes-Cluster implementiert, um die Datenanalyselösung so schnell und in so vielen Werken wie möglich einzusetzen. Das Ziel sind Energieeinsparungen und weniger Emissionen durch eine datengesteuerte Optimierung der Prozessparameter bei gleichbleibender Qualität.



„Wir kennen die Stärken der Branche und ihre große Innovationsfähigkeit. Unser Microsoft Intelligent Manufacturing Award zeichnet die besten Ideen aus und ist ein Gradmesser für die neuesten und innovativsten Entwicklungen der Fertigungsindustrie“, sagt Till Hertwig, Industry Executive Manufacturing bei Microsoft Deutschland.