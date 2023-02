Groß, stabil, flexibel und sicher – das sind die Vorteile von Schaltschränken. Diese können sie in zahlreichen Anwendungen wie in der Energieverteilung oder bei Edge-Infrastrukturen unter Beweis stellen. Daher versteht Marcus Schellerer, Geschäftsführer von Rittal Österreich die schaltschranklosen Applikationen keineswegs als Abgesang auf die Gehäuse, sondern als sinnvolle Ergänzung. Über dezentrale Automatisierungsbaukästen, die die immer gleichen Aufbauten der Schaltschränke ablösen sollen, sagt Schnellerer: „Ja, es wird mit Sicherheit Applikationen geben, wo der Schaltschrank verschwindet. Die hat es bereits in der Vergangenheit immer wieder gegeben“. Er ergänzt „Jeden Tag kommen genauso neue Anwendungsfelder für den Schaltschrank dazu. Und für Rittal ist es eine sehr spannende Aufgabe diesen Wandel zu begleiten. Bis jetzt hat sich das immer im Gleichgewicht gehalten. Und wenn wir das clever angehen, ist die Habenseite eindeutig größer!“

Schaltschrank-Innovation mit System

Ein Schaltschrank kann vor allem Schutz und Sicherung von sensiblen Einbauten bieten, etwa im Bereich der Energieversorgung. Diese brauche laut Marcus Schellerer den Schaltschrank sicher auch weiterhin. Da das Ri4Power-System auf dem VX25 basiert, sollen die Anwender von den Vorteilen des Schaltschranksystems profitieren, wie der durchgängigen Symmetrie, dem durchgängigen Rastermaß, geringerer Teilevielfalt und ebenso einer Vielzahl von serienmäßigem Zubehör, sowie zeitsparenden Montageerleichterungen. So können Ausbaukomponenten beispielsweise sowohl an den senkrechten als auch an den waagerechten Teilen des Schaltschrankrahmens montiert werden, was zu einer geringeren Teileanzahl beiträgt. Das Ri4Power-System bietet weitere Vorteile, wie höhere Bemessungsstromstärke sowie einfache Wartung und Überwachung. Und: Die mit dem System realisierten Anlagen haben stets eine Prüfung und Bauartnachweis gemäß DIN EN 61439.

Edge-Infrastrukturen schneller aufbauen

Auch neue Technologien wie das Industrial Internet of Things (IIoT), Künstliche Intelligenz (KI) oder 5G benötigen für Edge-Anwendungen verlässliche IT- und OT-Infrastruktursysteme direkt in der Produktion. Unterstützung hierfür bietet Rittal mit seinem Racksystem VX IT. Konzipiert als universeller Variantenbaukasten, ist die Lösung als Netzwerk- und Serverschrank vielfältig in Edge-Anwendungen, speziell in rauen Umgebungen einsetzbar. Ein einzigartiger Vorteil für den Kunden: sämtliche mit dem Konfigurator entstandenen VX IT-Varianten sind mit allen Bestandteilen bereits nach internationalen Standards wie UL 2416, IEC 60950 und IEC 62368 geprüft und zertifiziert. Daher ist keine zusätzliche Zertifizierung des fertig konfigurierten Systems erforderlich. Das bedeutet maximale Freiheit und Sicherheit für den Aufbau neuer IT-Infrastrukturen.