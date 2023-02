Gehen wir in die Tiefe. Was sind typische Einsatzgebiete in der Industrie? Wo kann ich denn eine KI mit großem Mehrwert einbringen?



Ich setze KI jetzt der Einfachheit halber mit Machine Learning gleich. Ich nutze die Technologie erstens, um einen bestehenden Prozess besser zu verstehen und zweitens um einen Prozess vorhersagen zu können. In einem dritten Schritt kann ich damit einen Prozess aktiv steuern. Das ist dann die Königsdisziplin.



Kannst du für den ersten Evolutionsschritte ein konkretes Beispiel skizzieren?



Stell dir vor, du hast eine Anlage, die komplex ist, hast ein neues Produkt und die Ausschüsse sind sehr hoch. Du hast 40 Parameter und bist jetzt nicht sicher, weil der Prozess in sich noch nicht so stabil ist, was die Ursache für den hohen Ausschuss ist. Um herauszufinden, welcher Parameter nun wirklich Einfluss auf die Qualität hat, oder welche Einstellungen du ausprobieren solltest, um möglichst viel über deine Anlage zu lernen, kann ein Machine Learning System hilfreich sein. Denn dieses kann mit großer Komplexität fertig werden. Ein Kunde von uns hat zum Beispiel an einem bestimmten Parameter herumgedreht, von dem er dachte, er beeinflusst damit die Qualität. Am Ende hat sich herausgestellt, der war überhaupt nicht richtig in der SPS verknüpft und was man gesehen hat, war reines Rauschen. Sowas muss man erst mal finden.



Hast du auch für solche Vorhersagen ein Beispiel?



Man könnte das Modell jetzt nutzen, um die Qualität nicht nur retrospektiv zu verstehen, sondern sie vorhersagen, um zum Beispiel Puffer-Kapazitäten einzuplanen. Und zu wissen: Wie viel mehr muss ich produzieren, um den Ausschluss zu kompensieren? Ich habe zum Beispiel einen Chargenwechsel von meinem Aluminium Coil. Meine Prediction kann mir dann vorab sagen, dass mit diesen neuen, unveränderbaren Parametern die Qualität leiden wird. Also schicke ich besser gleich meinen Experten los und der kümmert sich um die Anlage.



Wie sieht der dritte Schritt genau aus, also die Steuerung?



Stell dir vor, du nimmst nochmal die gleiche Anlage her. Das, was in dem Beispiel gerade der Experte macht – auf eine Veränderung in der Anlage oder in der in den zugelieferten Teilen reagieren – kann ich auch in die Hände des Algorithmus geben. Natürlich nur, wenn das Modell und das Daten-Training auch hinreichend gut sind. Der Algorithmus berechnet dann selbstständig, wie die Anlage nachzuregeln ist.



Und die Anlage regelt sich dann selber?



Im Idealfall ja. Das kommt dann sehr stark auf die Modellierung an, die wiederum aus dem Kopf des erfahrenen Prozessexperten kommt.

