Der Einsatz von KI-Werkzeugen erfordert das Vorhandensein von Daten in digitaler Form. Je mehr historische Daten verfügbar sind, desto besser lassen sich daraus Rechenmodelle und Analysen ableiten. Eine Grenze für KI-Anwendungen setzen gesetzliche Bestimmungen, etwa im Umgang mit personenbezogenen Daten, oder aber die Leistungsfähigkeit der eingesetzten Hardware. Wenn etwa eine Kamera an einer Fertigungslinie hunderte Produkte pro Minute zur Qualitätssicherung abbilden soll, braucht das viel Rechenleistung und Speicherplatz. Darüber hinaus gibt es Situationen, in denen 100 Prozent Genauigkeit gefordert wird, also null Toleranz, etwa bei der Produktion von Medikamenten.

Trotzdem bieten bereits KI-Teillösungen einen hohen Mehrwert: Wenn sich Prozesse mittels KI größtenteils digitalisieren bzw. automatisieren lassen, schafft das großen Nutzen und spart Ressourcen sowie Arbeitsaufwand ein.