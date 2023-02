Florian Pauker, Projektmanager für Digitalisierung in Operations bei der Firma EVVA. Er begleitet und entwickelt er neue Digitalisierungslösungen im Bereich der Produktion. Zusätzlich ist er in der Leitung des Lean Management Programm bei EVVA.



Michael Kempinger-Kreil arbeitet bei der voestalpine Steel Division als IT-Architekt. In seiner Verantwortung liegt im Bereich Datenarchitekturen, Data Governance & Data Management die strategische Weiterentwicklung von Business Intelligence.



Andreas Pfleger ist Industrial Innovation Manager bei der Zühlke Group. Er unterstützte schon zahlreiche CTOs, Produktmanager, Innovationsmanager und F&E-Leiter im Bereich Maschinen- und Anlagenbau mit den Möglichkeiten rund um Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.



Alexandra Moser leitet bei Microsoft Österreich das Kundensegment Klein- und Mittelbetriebe. Gemeinsam mit den Microsoft Partnern unterstützt sie Unternehmen beim Schritt in die digitale Zukunft.

