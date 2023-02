Welche Fragestellungen haben Sie in dem Projekt bearbeitet?

Die erste Fragestellung war: Wie gelingt es uns, die Maschinen alle an IoT-Systeme, an Cloudsysteme anzubinden? Es ging darum, unterschiedlichste Anlagen anzubinden; von unterschiedlichen Hersteller:innen, die unterschiedlich alt und mit unterschiedlichen Steuerungssystemen ausgestattet sind. Das zweite war die Frage nach Datensicherheit und Datensouveränität. Wie können wir sicherstellen, dass aus unseren Daten nicht irgendjemand das Design des Fahrzeugs in drei Jahren rauslesen kann, das bei uns gerade auf der Maschine ist? Wir mussten also die Daten soweit verfälschen, dass daraus keine solchen Erkenntnisse gewonnen werden können, während sie trotzdem noch nutzbar sein solten. Dieses Thema konnten wir klären. Dazu arbeiten wir mit einer treuhänderischen Plattform zusammen, die die Daten für uns verwaltet.

Gibt es konkrete Erkenntnisse, die daraus gewonnen wurden?

Wir haben viel Erfahrung gesammelt im Labeln der Daten. Dabei haben wir gelernt, wie wir Daten aus unterschiedlichen Datenquellen zeitlich richtig übereinanderlegen, oder sie mit einem Zeitstempel versehen können. Und hier ist mit MyILQ2020 die Basis gelegt. Zudem haben wir den Versuch gestartet, Industriestandards zu schaffen. Was wir dabei nachgewiesen haben, ist, dass die die Use Cases sowohl im ökonomischen als auch im ökologischen Sinne sicher da sind.

Wo sehen Sie denn da weitere Anwendungen im Hause BMW oder generell in der Industrie – auch abgesehen vom Fräsen?

Die Ergebnisse sind sehr stark auf den Zerspanungsprozess ausgerichtet. Der Nutzen der Prozessdiagnostik entlang der gesamten Prozesskette ist aber unstrittig. Darin steckt die große Möglichkeit, mit dem Fremdmittel-Hersteller zusammen einen ökologischen und ökonomisch idealen Prozess zu erreichen.