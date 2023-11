FACTORY: Welche Innovationen bei Security-Lösungen gibt es nun?



Andreas Pecka: Einmal cloudbasierte Dienste – diese stärken die Agilität der Cybersicherheit, indem sie ein dynamisches Infrastrukturmanagement in Cloud-basierten Umgebungen ermöglichen. Unternehmen können ihre Daten, Anwendungen und Arbeitsprozesse proaktiv schützen, wenn sich Cyberbedrohungen weiterentwickeln und so die Geschäftskontinuität über verschiedene Cloud-Setups und Unternehmensgrößen hinweg sicherstellen.



Was noch?



Software-Defined Networking (SDN) verbessert die Cybersicherheit in Netzwerk und IT-Infrastruktur, indem es administrative Prozesse vereinfacht und nahtlose Verbindungen in hybriden Cloud-Umgebungen ermöglicht. Dieser Ansatz reduziert auch hardwarebezogene Kompatibilitätsprobleme, was zu einem sichereren wie effizienteren Netzwerkmanagement führt.



Und wie schaut es bei den erwähnten neuen Einfallstoren aus?



Da eignen sich sogenannte Zero-Trust-Netzwerkzugriffslösungen (ZTNA). Dabei wird ein streng identitätsbasiertes Zugriffskontrollmodell etabliert, um den Netzwerkzugriff auf der Grundlage der Benutzeridentität und der Vertrauenswürdigkeit von Geräten zu gewähren. Durch die kontinuierliche Verifizierung und Authentifizierung von Benutzern passt sich dieser (agile) Ansatz an die dynamische Natur moderner Netzwerke und Remote-Arbeitsumgebungen an und gewährleistet einen sicheren Zugriff auf Ressourcen, unabhängig vom Standort oder Netzwerk des Benutzers.