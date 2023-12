„Viele glauben, dass sie nur einen Roboter kaufen müssen und der übernimmt dann alles“, spricht Supperl eine weitere Fehleinschätzung an und findet weitere klare Worte: „Je allgemeiner die Aufgaben gestaltet sind, desto komplizierter werden sie in der Installation. Da muss man mit 200.000 Euro aufwärts für die Automatisierung rechnen“. Er selbst schätzt die bisherige Investition bei Matec vom Kauf bis zum Start auf 10.000 bis 15.000 Euro.



Und wie gestaltet sich der Arbeitsaufwand des Projektes? „Je weiter wir drinnen sind, desto mehr entdecken wir, was wir noch brauchen“, so Moor. Der größte Zeitfresser seien die Installation der Förderbänder und auch das Anbringen der Sensoren gewesen. Bis jetzt konnten die beiden alle Herausforderungen selbst lösen, abgesehen von Strom- und Sicherheitsangelegenheiten, bei denen ein Elektriker behilflich war. Was nicht bedeutet, dass die Roboter-Versuche ein Kinderspiel sind.



Die Schnittstellenanbindung zwischen Roboter und Maschinen, ist oftmals eine knifflige Angelegenheit. Damit zwei Maschinen und ein Roboter störungsfrei interagieren können, muss zwischen ihnen die Kommunikation hergestellt werden. „Damit du etwas in die Maschine laden kannst, muss die Tür offen sein. Also brauchst du ein Signal, damit er weiß, dass die Tür sicher offen ist. Und dann muss Roboter mit der Fräsmaschine kommunizieren, damit diese weiß, dass er mit dem Beladen fertig ist und die Maschine losfahren kann“, erklärt Supperl. Dies ist das bislang einzige Signal, das vom Roboter zur Maschine geht, alles andere ist separat gesteuert.



Neben dem Tagesgeschäft bleibt oft nur eine halbe Stunde täglich für den Roboter. So zieht sich das Projekt die Länge. Die Matec-Geschäftsführung lässt ihnen dafür weitgehend freie Hand, denn: „Wenn wir es nicht machen, gibt es eben keine Roboter-Automatisierung“, lassen die beiden wissen. Somit hält sich zumindest der Zeitdruck in Grenzen.