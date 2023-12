1. Cyberangriff bei ABB

Der Schweizer Industriekonzern ABB wurde im Mai Opfer eines Hacker-Angriffs. Die russische Gruppe "Black Basta" setze dabei auf "doppelte" Erpressungsversuche. Am Ende gab das Unternehmen Entwarnung.

2. OPC UA versus MQTT

Wie kommen die Daten in die Cloud? Diese Frage stellen sich viele Industrieanwender. In den Fachmedien wabern Vergleiche von OPC UA und MQTT. Warum diese Vergleiche hinken, erklärte bereits vor einiger Zeit Helmut Ritter von Bachmann electronic. Das Thema hat, wie die Zugriffe auf den Beitrag zeigen, nichts an seiner Aktualität eingebüßt.

3. Die 50 größten Anlagenbauer Österreichs

Die heimischen Anlagenbau-Unternehmen hatten im schwierigen Geschäftsjahr 2022 kein Leichtes, an ihr Wachstum vom Vorjahr anzuknüpfen. Umsatz, Umsatzentwicklung und Mitarbeiterzahlen sind dafür wichtige Kennzahlen. Wie es der Branche und den Anlagenbauern im Detail geht, erfahren Sie in unserem exklusiven Ranking.

4. Greenfield vs. Brownfield

Ein weiterer Artikel aus unserem Archiv hat es in die diesjährige Top-Ten geschafft. Verständlich! Denn: ob es sich auszahlt, bei einem IT-Projekt alles von Grund auf neu zu entwickeln und was für einen Greenfield- bzw. Brownfield-Ansatz spricht, sind nach wie vor sehr zentrale Fragen.

5. EVG Firmenportrait

In einem abgelegenen Winkel Oberösterreichs liegt ein bedeutender Zulieferer für die Halbleiterindustrie: die EV Group. Das Maschinenbauunternehmen liefert Präzisionsmaschinen für die Wafer-Bearbeitung und entwickelt dafür stetig neue Technologien. Die Geschichte über heikle Herstellungsbedingungen und irre Ideen ist bei unseren Leser:innen auf viel Interesse gestoßen.

6. EU-Maschinenverordnung

Die neue Verordnung, die die bisherige EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ablöste, wurde am 29. Juni 2023 veröffentlicht. Was bedeutet das für die Hersteller? Sicherheitsexperte Torsten Gast erklärt in dem Beitrag, was sich in Punkten wie Normen, gefährliche Maschinen und Security geändert hat.

7. Die 50 größten Maschinenbauer Österreichs

Etwas weniger Aufmerksamkeit als die Anlagenbauer erregten heuer offenbar die heimischen Maschinenbau-Unternehmen. Zumindest, wenn man es nach unseren Zugriffszahlen beurteilt. Dennoch schlägt das FACTORY-Herz natürlich für die Maschinenbauer! Welche Maschinenbauunternehmen sind denn nun die größten in Österreich? Das verrät Ihnen unser Ranking mit den aktuellen Daten des vergangenen Geschäftsjahres.

8. Ausbau bei Miba

Der Automobilzulieferer Miba hat seine Produktion für High-Tech Leistungselektronik in der Steiermark erheblich erweitert - und damit für Aufsehen gesorgt. Die Fläche solle sich mehr als verdoppeln. Ein beachtlicher Teil wurde der E-Mobilität gewidmet.

9. Günther Heiden als neuer CEO

Bei Steyr Automotive hat sich ein Führungswechsel vollzogen. CEO Johann Ecker beendete Ende August seine Funktion beim Autobauer. Günther Heiden, ein Vertrauter von Eigentümer Siegfried Wolf, folgte ihm nach.

10. Bernhard Geringer im Interview

„Ich will das Elektroauto nicht schlecht reden“, sagt der Professor am Institut für Fahrzeugantriebe & Automobiltechnik der TU Wien und Vorstand des Österreichische Vereins für Kraftfahrzeugtechnik. Im Interview verrät er, woran im Bereich der Fahrzeugtechnik angesichts der Mobilitätswende geforscht wird. Und erklärt, was es für eine bedarfsdeckende Batterieproduktion in Europa bräuchte.

