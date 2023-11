Alphatier Andritz darf sich über die besten Werte in der Unternehmensgeschichte bei Auftragseingang, Umsatz und Betriebsergebnis freuen. Am deutlichsten zum Umsatzplus beigetragen hat die Hydro-Sparte. Im zweiten Quartal konnten die Steirer einen Großauftrag für das Wasserkraftwerk Luang Prabang in Laos verbuchen, das mit einer Kapazität von 1470 Megawatt laut CEO Joachim Schönbeck eines der größten Wasserkraftwerke ist, das die Andritz AG jemals ausgestattet hat. Gleichzeitig hat sich der Großanlagenbauer für 2025 ein spezielles Ziel gesetzt: Bis dahin will das Unternehmen mindestens die Hälfte seines Geschäftsvolumens mit Produkten und Lösungen zur Förderung der Nachhaltigkeit bei den Kund:innen erwirtschaften. Zu diesem Zweck errichtete Andritz etwa eine CO2-Abscheidungsanlage in Deutschland, entwickelt Produktionssysteme für kommende Gigafactorys zur Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen und ist auch in den Markt für grünen Wasserstoff eingestiegen. „Wir haben unsere ersten beiden Aufträge in diesem Bereich erhalten und unsere Erfahrung im Management von Großprojekten ermöglicht es uns, hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten“, so Unternehmenssprecherin Susan Trast.