TGW konnte 2022 seinen Umsatz auf 955,8 Millionen Euro steigern. Die Zahl der Mitarbeiter:innen wuchs auf 4.382. Trotz dieser erfreulichen Zahlen verkündete CEO Harald Schröpf am Freitag, dass er seine Funktion als Chief Executive Officer von TGW Logistics im Kalenderjahr 2024 auf eigenen Wunsch zurücklegt. Bis zur Übergabe an einen noch zu bestimmenden Nachfolger bleibt er vollumfänglich in seiner Verantwortung.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!