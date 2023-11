Henry Puhl, geboren 1970 in Göttingen, ist zurzeit noch Mitglied des Vorstands (Chief Technology Officer) der Kion Group AG in Frankfurt am Main. Diese Tätigkeit hätte er bis zum 30. Juni 2024 ausüben sollen. Nun kam es aber anders: mit Februar übernimmt Puhl die Geschäftsführung des Logistik-Anlagen-Herstellers TGW in Oberösterreich. Er tritt damit die Nachfolge von Harald Schröpf an, der Mitte Oktober sein Ausscheiden bekannt gegeben hat. "Mit Henry Puhl konnten wir eine hoch qualifizierte und empathische Führungspersönlichkeit gewinnen, die über ein tiefes Verständnis für die Branche und eine beeindruckende Erfolgsbilanz verfügt", so der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Martin Krauss.

Lebenslauf von Henry Puhl

Henry Puhls bisherige, internationale Laufbahn kann sich sehen lassen. Neben seiner Funktion als Kion-CTO ist er Mitglied des Board of Directors der Kion Forklift Co., Ltd. in China sowie der Linde Forklift Truck Corporation Ltd. in Xiamen, China. Vor seiner aktuellen Position bei Kion war er General Manager für Forschung & Entwicklung, Einkauf und Qualität bei Fenwick-Linde Operations SAS in Frankreich und Executive Vice President Operations Kion ITS EMEA. Puhl war außerdem Präsident der Operating Unit Still EMEA und Vorsitzender der Geschäftsführung der Still GmbH und der Linde Material Handling GmbH in Deutschland. Zusätzlich war er Mitglied des Global Executive Committee der Kion Group AG.

Vor seiner Zeit bei Kion hatte Puhl verschiedene leitende Positionen bei der Claas Gruppe in Deutschland inne, mitunter war er Geschäftsführer des Geschäftsfelds Getreideernte. Er war auch Sprecher der Geschäftsführung bei Claas Industrietechnik GmbH. Davor war er in leitenden Funktionen bei der Schaeffler KG tätig. Seine berufliche Laufbahn startete der erfahrene Manager bei Deere & Company in den USA und hatte verschiedene Positionen inne, darunter Factory Manager bei John Deere Works in Deutschland und Managing Director bei John Deere India in Pune, Indien.

Er hat an der Technischen Universität Kaiserslautern promoviert und ein Diplom in Maschinenbau von der Universität Hannover. Puhl ist außerdem Mitglied des Gesellschafterbeirats der Kion Battery Systems GmbH in Deutschland und des Beirats der nicht-börsennotierten Juli Motorenwerk s.r.o. in Tschechien.