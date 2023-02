Vor Kurzem unterzeichneten SAFELOG und TGW eine strategische Partnerschaft, in deren Rahmen die beiden Unternehmen eng zusammenarbeiten. AGVs von SAFELOG sind bereits bei zahlreichen Kund:innen im Einsatz – ob im Automotive-Bereich, im Maschinenbau, in der Produktion oder in der Intralogistik. Der SAFELOG-Geschäftsführer Mathias Behounek zu der neuen Partnerschaft: „Das zeigt, dass mobile Roboter nicht länger Innovationsprojekte, sondern eine erprobte Technologie für den Massenmarkt sind.“