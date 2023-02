Als Produzent von Drahtnägeln, Ketten, Eisengittern und Grabkreuzen begann 1852 die Geschichte des heute weltweit agierenden Technologiekonzerns. Der Ungar Josef Körösi gründete damals die „k. k. privilegierte Maschinenfabrik und Eisengießerei“ in Andritz bei Graz. Michael Buchbauer, der für die Unternehmenskommunikation zuständig ist, sieht in der Verbindung von Tradition und Innovation das Rezept für den Erfolg des Anlagenbauers. Im Rahmen eines Interviews für den Fachverband Metalltechnische Industrien legte er dar, wie das Unternehmen aktuelle Herausforderungen bewältigt und welche Themen es in Zukunft angehen wird.

"Die größte Herausforderung aktuell ist, sich schnell an Veränderungen anzupassen, um die Auswirkungen auf das Unternehmen so gering wie möglich zu halten", erklärt er. Insbesondere gelte es derzeit, Störungen in der Lieferkette, sowie steigende Material- und Energiepreise zu bewältigen - was laut Buchbauer bis jetzt noch gut gelang.



(Lesen Sie auch: Supply Chain Managerin von Andritz: <br> „Wenn sich jeder nur um sich sorgt, wird das System kollabieren“)