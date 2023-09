Die IMA Schelling Group entwickelt, konzipiert und produziert Maschinen und Anlagen für holz-, kunststoff- und metallverarbeitende Betriebe. Internationale Möbelhersteller zählen ebenso zu den Kunden wie Flugzeughersteller oder anspruchsvolle Tischlerei-Familienbetriebe. In der über 100-jährigen Unternehmensgeschichte sind neben den physischen Anlagen auch digitale Systeme für vernetzte Produktionen dazugekommen. Neu im Portfolio ist die durchgängige Software aimi. Sie soll Anwender:innen, sobald sie vollständig ausgerollt ist, von überall Einsichten und Eingriffe in die Produktion ermöglichen - egal, ob von einem zentralen Rechner im Büro oder von einer Maschine in der Anlage.