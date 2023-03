Die Firma Schelling hat Ima Klessmann im Herbst 2015 übernommen. Nun soll die daraus entstandene IMA Schelling Group noch stärker zusammenwachsen und, laut Aussendung des Unternehmens, "bisherige Denkmuster hinter sich" lassen. In diesem Sinne entschloss man sich, die Geschäftsführung zu straffen und dadurch Entscheidungswege zu verkürzen. Doch welche Köpfe mussten dafür rollen?



Christoph Geiger, der, wie berichtet, 2020 die Position des COO übernahm, bleibt an der Spitze der Unternehmensgruppe. Ebenso Maximilian Lehner, der weiterhin als CFO tätig sein wird. Die beiden bilden fortan das abgespeckte Führungsteam von IMA Schelling und vertreten laut Aussendung das "Selbstverständnis als geeintes Unternehmen". Wolfgang Rohner, Miteigentümer und derzeit CEO wechselt Ende des Jahres in den Aufsichtsrat, von wo aus er das neue Management in strategischen Fragen begleiten wird. Ausscheiden wird Andreas Bischoff, der bisher als CSO tätig war. Wie das Unternehmen verlautbarte, geht er "in gutem Einvernehmen".