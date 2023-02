Die Familiengeführte Unternehmensgruppe Thöni hat ihren Hauptstandort in Telfs in Tirol. Vorsitzender der Geschäftsführung und Verantwortlicher für den Bereich Aluminium mit Automotive Components ist Helmut Thöni. Der Bereich Maschinen- und Anlagenbau mit Umwelt Energietechnik, dem Metallwerk Landeck und Casting Equipment sowie der Bereich Schlauch liegen im Verantwortungsbereich von Anton Mederle. Thomas Bock ist als CFO für die internen Dienstleistungen mit Finanz- und Rechnungswesen, Risikomanagement und Recht sowie Personalwesen zuständig. Alle drei dürften sich über den Umsatzsprung im vergangenen Jahr freuen. Verzeichnete Thöni in den Vorjahren noch knapp unter 300 Millionen Jahresumsatz, konnte 2021 die 400er-Marke geknackt werden.



