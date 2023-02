Um Digitalisierungsmöglichkeiten von Produktionsprozessen ging es mitunter beim „Industrie 4.0 Praxis-Frühstück“ in Alpbach. Am Beispiel Strangguss zeigten Daniel Bachlechner, Maximilian Ulrich (beide Fraunhofer Austria) und Stefan Lechner (Thöni), wo die Potenziale liegen. FACTORY hat bei Maximilian Ulrich nachgefragt, wie das Projekt verlief und was man sich in Zukunft in diesem Bereich erwarten kann.

Das Projekt „Strangguss 4.0" - die Ausgangslage

Die Schwerindustrie, zu der Stranggussanlagen zählen, besitzt noch Potential, was ihre Digitalisierung betrifft. Das liegt unter anderem an den langen Laufzeiten der Anlagen, die teilweise über mehrere Jahrzehnte anhält. Der aktuelle Stand der Technik bei Gießanlagen im Speziellen zeichnet sich durch einfache und ungenaue Regelung von Anlagenteilen, wie Gießrinnen-Pegel, Gießspiegel in der Kokille und Kokillen-Bewegung aus. Diese sind zusätzlich häufig noch schlecht vernetzt und erschweren so die Echtzeit-Überwachung. Historische Daten werden daher zu wenig zur Prozessoptimierung verwendet, unter anderem aufgrund unzureichender Verknüpfbarkeit von Qualitätssicherungsdaten mit Prozessdaten. Dies nahmen die drei teilnehmenden Betriebe zum Anlass für das Projekt „Strangguss 4.0“.



