Ein Highlight der Innovationstage in der Jochen Schweizer Arena war u.A. die Ankündigung des Industrie Informatik Solution Stores, einer Online-Plattform für KundInnen, auf der Best-Practice-Methoden, Templates, Bausteine, uvm. zentral zur Verfügung gestellt werden. Die Standardkomponenten sind bereits erprobt, umgehend einsatzfähig und können bei Bedarf aufgrund der Basistechnologien Low-Code und No-Code relativ schnell und einfach individualisiert werden. In einem späteren Schritt wird es Usern auch möglich sein, eigens entworfene „Solutions“ im Store anzubieten und damit den Community-Gedanken noch weiter zu befeuern, so das Unternehmen.