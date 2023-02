Die Automobilindustrie stellt sich auf den Übergang zur E-Mobilität ein. Dennoch heißt das nicht, dass die Branche stetig nachhaltiger wird. Vielmehr gingen in den letzten drei Jahren die Investitionen zur Förderung von nachhaltigen Technologien, Prozessen und Fähigkeiten zurück. Dies zeigt die aktuelle Studie „Sustainability in Automotive: From Ambition to Action“, die das Capgemini Research Institute durchgeführt hat. Dafür wurden weltweit über 1.080 Führungskräfte von Automobilhersteller- und Zulieferfirmen befragt.

Konkret sind Investitionen in Nachhaltigkeitsinitiativen von durchschnittlich 1,22 Prozent des Umsatzes im Jahr 2019 auf 0,85 Prozent im Jahr 2022 zurück gegangen. Die Zulieferfirmen investieren jährlich sogar einen größeren Anteil ihres Umsatzes (0,93 Prozent) als die Hersteller:innen (0,79 Prozent).

