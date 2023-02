Lohnfertiger müssen sich aufgrund der sich ständigen Änderungen am Markt oft sehr kurzfristig auf die Zerspanung neuer Materialien einstellen. Dabei erfordern gerade hochwertige Werkstoffe viel Erfahrung und Know-how, da sie in der Bearbeitung komplexer sind. Gleichzeitig stellt der Zeit- und Preisdruck im internationalen Wettbewerb eine große Herausforderung dar. Wer es schafft, Bauteile schneller und damit kostengünstiger zu produzieren, hat bei der Auftragsvergabe die Nase vorn. Dafür müssen die Fertigungsprozesse aber reibungslos laufen, Fehlerquellen identifiziert werden und das optimale Zerspanungswerkzeug am Start sein.



