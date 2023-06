Die Nutzung der Lithium-Ionen Zellen wird von Jahr zu Jahr verbessert. Der Vorarlberger Batteriehersteller e.battery systems arbeitet daran, sie noch mehr Energie Inhalte tragen zu lassen und sie noch sicherer zu machen, sagt CEO Christopher Schöpf. Sein Team arrangiert und assimiliert die kleinste Einheit so weit, dass es im Batteriepack noch mehr aus der Zelle herausholen kann.

Diese Optimierung ist beispielsweise durch gutes Thermomanagement möglich, weiß Schöpf. Das bedeutet, dass man die Temperaturveränderung beim Laden und Entladen unterbindet und die Elemente auf gleichbleibender Temperatur hält. Die Erhöhung der Spannung in der Batterie verursachte ein höheres Level an Komplexität in der Produktion. Vollautomatisierung sei nicht wirtschaftlich. „Es sind zu viele Handgriffe, die automatisiert werden müssen“, so Schöpf. Ein zweiter Aspekt, mit dem man sich konfrontiert sah, war die Lösung der Frage: Wie bringe ich die Kühlung in das Fahrzeug? State-of-the-Art ist das Dimensionskühlen, bei dem die Zelle mit Öl geflutet wird. Denn Öl hat eine hohe Thermoableitung, die das Thermomanagement unterstützt. Zusammenfassend sagt Schöpf: „Die Produktion wandelt sich stark mit den neuesten Entwicklungen in der Batteriepacktechnologie“.