Die e.battery systems AG mit Sitz in Wolfurt (Österreich) positioniert sich als Technologieführer im Bereich Lithium-Ionen-Technik. Das 2019 von Christopher Schöpf gegründete High-Tech-Unternehmen verfügt über Expertise in den Bereichen Fertigungstechnologie, Batteriekühlung und Energiespeichersysteme (ESS). Die Produkte von e.battery systems kommen unter anderem in Elektrofahrzeugen, Baumaschinen oder Industrieanlagen namhafter Hersteller zum Einsatz. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 60 Mitarbeiter:innen.