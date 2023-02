2023 sollen siebenstellige Beträge in Automatisierung und Testequipment investiert werden. "Diese dienen dazu, den Qualitätsstandard zu erhöhen und der enormen Nachfrage gerecht zu werden", so Schöpf. Ob es bei dieser Nachfrage auch einmal zu Lieferproblemen kommt? Laut dem CEO sei man derzeit bei den meisten Komponenten gut bestückt, "allerdings fehlen auch uns immer wieder mal wichtige Bauteile und wir können deshalb nicht ausliefern", räumt er ein. "Wir sehen aber am Markt eine Entspannung dieser Situation."



2019 wurde der Entwickler und Hersteller von Batteriesystemen gegründet. Drei Jahre später folgte der Umzug an den neuen Standort in Wolfurt, Vorarlberg. Im Laufe des Jahres stockte man 2022 auch bei den Mitarbeiter:innen von 30 auf 60 auf. Dem folgte auch eine Ausweitung bei der Geschäftsleitung: Der bisherige Projektleiter Christoph Pürmair verantwortet seit Anfang 2023 den operativen Bereich.