Nun haben wir viel über politische, wirtschaftliche und sogar ethische Fragen gesprochen. Was steht denn aktuell im Zentrum Ihrer Forschung?



Wir forschen eigentlich an allem und überall. Beim Thema Elektro liegt der Fokus sehr stark auf den Batterien, wobei wir nicht die Batteriezellen selber entwickeln, sondern die Batterien als Teil des Gesamtsystems der Antriebssteuerung betrachten. Ein starkes Thema ist hier neben dem Zusammenfügen das Kühlen, wozu wir eine Reihe von Projekten haben.



Worum geht es hier konkret?



Bei Lithium-Ionen liegt die Wohlfühltemperatur ungefähr zwischen 25 und 30 Grad. Wenn sie wärmer werden, muss man sie mit Kühlwasser kühlen. Bei der Direktkühlung etwa sind die Zellen wirklich in der Flüssigkeit. Hierin liegt eine große Herausforderung. Ein anderes Thema ist Alterung. Batterien altern chemisch. Auch wenn man sie nicht benützt, weisen sie mit der Zeit immer weniger Kapazität auf. Einflussgrößen auf die Alterung sind Temperatur, Ladezyklen, wie stark sie entladen werden. Wenn ich weiß, die Batterie will beispielsweise nicht ganz vollgeladen werden, dann nimmt man das in die Betriebsstrategie auf. Wir stellen also Automatismen her, damit die Batterien eine längere Lebensdauer bekommen und effizient gekühlt werden.



Wieweit ist die Brennstoffzelle auch Thema ihrer Forschung?



Brennstoffzellen sind ähnlich wie Verbrennungsmotoren. Sie brauchen eine Kühlung, Sauerstoff, also Luft aus der Umgebung, sie müssen komprimieren mit einem Verdichter, sie haben Wärme, die sie abführen. Es gibt zwar keine bewegten Teile, aber Strömungen und Temperatur-Wärmeflüsse. In einem großen Projekt bauen wir gerade einen Steyr-Traktor auf einen Brennstoff-Fahrantrieb um. Dazu wurde unter anderem der Dieselmotor entfernt. Nächstes Jahr soll er als fahrfähiger Traktor am Feld eingesetzt werden.

Ist das Ihrer Einschätzung nach etwas, das in Zukunft in der breiten Masse produziert werden kann?



Ja, sicher. CNH ist hier unsere Partnerfirma. Die macht den Traktor so, dass es im Idealfall keine große Änderung zum bisherigen gibt, abgesehen davon, dass zum Beispiel die Teile größer sind. Die Erkenntnisse daraus kann man auch für LKW oder Baumaschinen anwenden.



Können Sie noch mehr über die kommenden Trends bei KfZ-Antriebssystemen verraten?



So viel kann ich sagen: Die Unsicherheit der Zulieferer beweist nicht, worauf man jetzt setzt. Die Hersteller setzen auf Elektro, denen ist es zuwider, mehrere Dinge parallel zu machen. Und sie spielen damit beim Thema Schadstoff-Emissionen den Ball zu den Energiebereitstellern. Ob es ab 2035 dann wirklich nur noch Elektrofahrzeuge gibt, da bin ich skeptisch. Wir werden bis 2040 nicht den alten Fahrzeugbestand komplett umgestellt haben, weil sich die Fahrzeuge teilweise sehr lange halten. Deshalb brauchen wir auch andere Formen, damit wir den CO2-Ausstoß reduzieren. Und da ist das Stichwort Kraftstoffe, die einen geschlossenen Kreislauf ergeben.



In welchen Bereichen stößt Elektro an seine Grenzen?



Bei Flugzeugen für Langstreckenflüge und auch bei Schiffen, die kann man aus jetziger Technologie nicht elektrisch antreiben. Und beim Langstrecken-LKW oder Bus scheiden sich die Geister. Die einen sagen, so wie etwa Daimler, wir werden Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe brauchen, weil Elektro die Reichweite nicht hat. Momentan zeigt VW mit Traton, es geht auch mit großen Batterien. Und auch Tesla hat den Semi-Truck angekündigt, der 800 km Reichweite schaffen soll. Da ist das Rennen noch nicht entschieden. Zusammenfassend würde ich also sagen, es gibt eine Mischung an Antrieben. Elektro für Kurzstrecken, einen Mischbetrieb aus Elektro und Brennstoffzelle für mittellange Strecken und bei sehr langen Strecken die Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe.



Es fällt zwar nicht groß ins Gewicht, aber ist es für Sie persönlich auch eine Option manchmal bewusst auf das Auto zu verzichten und stattdessen auf das Fahrrad zu steigen?



Ich steige sogar sehr viel aufs Fahrrad und lege ich im Jahr zwischen 8 und 10 000 Kilometer mit dem Rennrad und Mountainbike zurück. Aber die 35 Kilometer Strecke zur Arbeit und wieder zurück würde ich zeitlich mit dem Rad nicht schaffen (lacht).



Möchten Sie noch etwas ergänzen, das Ihnen zum Thema Transformation in der Mobilität besonders am Herzen liegt?



Am wichtigsten ist mir eine breite Betrachtung, insbesondere mit Blick auf die Energie. Es wird nicht nur einen Königsweg geben, sondern wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben: Elektro, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Und das andere ist, dass man eben nicht überall alles ausreichend hat. Leider. Wenn es eine Superbatterie gäbe, die eine Energiedichte wie Benzin oder Diesel aufweist und auch in der Herstellung keine großen Nachteile hat, dann hätten wir schon seit 100 Jahren Elektroautos.

