Unsere Mobilität ändert sich gerade grundlegend. Verbrennungsmotoren werden in vielen Bereichen durch elektrische oder hybride Antriebslösungen ersetzt, gleichzeitig wird neu über öffentliche Verkehrsmittel, Schiffstransporte und den Flugverkehr nachgedacht. Die Zeiten, in denen man zu unserer Mobilität über viele Jahre Vorhersagen treffen konnte, sind vorerst vorbei. Die Industrie braucht daher mehr Flexibilität – etwa in Bezug auf Herstellprozesse und Stückzahlen.



Das bedeutet auch, dass man in den eingesetzten Fertigungstechnologien umdenken muss. Am IFT der TU Wien forscht man schon seit Jahren daran, moderne Metallverarbeitung flexibler und effizienter zu machen – nämlich mit additiver Fertigung, in Kombination mit nachfolgenden subtraktiven Bearbeitungsprozessen. Darunter versteht man eine ganze Reihe unterschiedlicher Technologien, bei denen Material beispielsweise durch Plasmaschweißen nach und nach aufgetragen wird, anstatt das gewünschte Bauteil aus einem großen Materialblock heraus zu fräsen, also ausschließlich subtraktiv herzustellen. Dies gilt insbesondere für kleinste Losgrößen.

In dem auf vier Jahre angelegten FFG-Leitprojekt “A4M - Additive for Mobility” aus der Ausschreibung „Additive Fertigung & Werkstoffsysteme für die Mobilitätswende“, gefördert von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG und unterstützt von zahlreichen Wirtschaftsunternehmen, forscht man nun daran, solche Fertigungstechnologien weiterzuentwickeln und in der Praxis einzusetzen, auch für größere Losgrößen.