Veronika Putz leitet die Area Sensors and Communication am LCM (Linz Center of Mechatronics) zusammen mit einem Experten für industrielle Elektronik. Die promovierte Messtechnikerin mit langjähriger Erfahrung in Sensorik, datenbasierter Prozessüberwachung und in industriellen KI-Anwendungen beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Entwicklung intelligenter Sensorsysteme und deren Umsetzung in der Praxis. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in technologisch nutzbare Lösungen.