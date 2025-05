Nach der Insolvenz 1991 wurde KTM in vier Firmen zerteilt: Motorrad, Fahrrad, Kühler und Werkzeugbau. KTM-Fahrrad ging an Hermann Urkauf, dessen Familie das Unternehmen noch heute führt und darauf Wert legt, nichts mit der Pierer'schen Motorrad-Firma KTM AG zu tun zu haben. Die Motorradproduktion übernahm 1992 Stefan Pierer mit seiner Cross Industries und der Aufstieg begann: Das erste Straßen-Motorrad wurde 1994 präsentiert. 1996 ging das Unternehmen an die Börse. 1999 entstand ein neuer Firmenhauptsitz in Mattighofen mit vier Fertigungslinien. Der erste Rallye-Dakar-Sieg mit dem Italiener Fabrizio Meoni 2001 läutete eine 18-jährige Serie von Siegen ein.

2007 stieg die indische Bajaj-Gruppe bei KTM ein, die mit ihren millionenschweren Geldspritzen nun den Konkurs von KTM abwendete. 2008 wurde der X-Bow, ein KTM-Fahrzeug auf vier Rädern, präsentiert, bleibt aber unter den Erwartungen. Das Land Oberösterreich griff KTM in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 mit einer Haftung in Höhe von 33,6 Mio. Euro unter die Arme. 2013 übernahm die KTM-Gruppe die Marke Husqvarna. 2016 debütierte KTM in der MotoGP.

Von Juni 2022 bis Dezember 2024 war der Unternehmer Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich, kritisiert in der Funktion die hohen Lohnnebenkosten, warnt vor der Abwanderung der Industrie und fordert eine längere Lebensarbeitszeit. Nach der KTM-Insolvenz zog er sich aus dieser Funktion aber zurück. Generell hat sich Pierer seither deutlich rarer gemacht. Dicke Luft herrscht zwischen Pierer und Stephan Zöchling. Der Remus-Chef ist auch Vorstand in der Pierer Industrie und Aufsichtsratschef der KTM-Mutter Pierer Mobility, er war auch als ein möglicher KTM-Investor im Spiel. Pierer soll Aktien an Zöchlings Dabepo Holding verpfändet haben, die dieser nun mangels Rückzahlung nun offenbar zu Geld machen will. Es geht um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag.

Nach wie vor sitzt Pierer in den Aufsichtsräten von Pankl Racing Systems AG, SHW AG, Mercedes-Benz Group AG und ist stellvertretender Vorsitzender des Universitätsrates der Montanuniversität Leoben, wo er einst Betriebs- und Energiewirtschaft studiert hat. Zuletzt übernahm er mit dem Robau-Konsortium aus Pierer Industrie, Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH und zwei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich zuzuordnenden Firmen die Mehrheitsbeteiligung am oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer.