Die Firma Lindner Recyclingtech mit Sitz in Spittal an der Drau ist mitunter für seine Schreddermaschinen bekannt, mit der sie KundInnen in über 90 Ländern beliefert. Der Produktionsstandort in Kärnten umfasst 14.000 Quadratmeter. Um die internen Prozesse so schlank wie möglich zu halten, haben sich die Verantwortlichen dort für SmartBin der international tätigen Bossard-Gruppe entschieden. Dabei handelt es sich um ein vollautomatisches Waagensystem, das sich dem jeweiligen Bedarf in der Fertigung anpasst und Bestände selbst nachbestellt. So wird jeder Arbeitsplatz in den Fertigungshallen papierlos mit den benötigten C-Teilen versorgt. Bossard verantwortet hier nicht nur den gesamten Bestellprozess der essentiellen Kleinstteile, sondern liefert einen Großteil der Komponenten selbst.

Keine langen Wege mehr

1948 als Maschinen- und Anlagenproduzent für die Holzindustrie gegründet, wird das Familienunternehmen Lindner in dritter Generation von Manuel Lindner geführt. Mittlerweile beschäftigt der Betrieb 350 Mitarbeiter und hat Tochterfirmen in Deutschland, den USA und Asien. Die Zusammenarbeit mit Bossard hat laut Lindner zur Prozessoptimierung und Produktivität im Zusammenbau beigetragen: „In den letzten Jahren haben wir uns eingehend mit Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien beschäftigt, um Ressourcen freizumachen und natürlich langfristig Kosten einzusparen“, sagt Peter Reiter, Procurement Manager bei Lindner Recyclingtech. „Wir sparen damit Zeit und die Mitarbeiter müssen keine langen Wege mehr zurücklegen, was der Produktivität sehr zugute kommt.“ – Mittlerweile ist das System von Bossard an beiden Produktionsstandorten von Lindner in Spittal und Feistritz im Einsatz.



(Lesen Sie auch: Smart Factories: Die Zukunft der Produktion ist intelligent, vernetzt und anfällig)