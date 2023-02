Heute ist das Familienunternehmen einer der erfolgreichsten Industrieanlagenbauer in Österreich. Mit über 700 fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 1.400 Beschäftigten sowie Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern werden Projekte für international renommierte Kunden, in zukunftsweisenden Branchen und systemkritischen Bereichen abgewickelt. Höchste Standards und Ansprüche an Sicherheit, Qualität und Termintreue spielen im industriellen Anlagenbau eine zentrale Rolle. Bei der Einhaltung der strengen Anforderungen hat sich Zauner Anlagentechnik einen hervorragenden Namen gemacht.

Die neuen Geschäftsführer Roman Zauner (35), bisher verantwortlich für Vertrieb und Geschäftsentwicklung, sowie Andreas Beck (39), bis dato Leiter der operativen Geschäftsbereiche, kennen den Industrieanlagenbau und die Herausforderungen auf einem sich stets verändernden Markt genau und gestalteten die Expansion in neue Branchen und internationale Märkte bereits entscheidend mit.