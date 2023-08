Ein Erfolgskriterium in der Halbleiter-Zulieferindustrie ist Vertrauen. „Der Kunde sagt uns, was er vorhat, wo seine Reise hingeht und was zu Weihnachten in den Läden stehen wird“, so der Geschäftsführer. Daher passe man in seiner Firma „sehr gut auf Geheimnisse auf“.



Was die Produktionsbedingungen betrifft, ist die wichtigste Voraussetzung die Sauberkeit. Das unterscheidet die Halbleiterindustrie am meisten von anderen Bereichen. „Ein Staubpartikel kann bei uns zwischen einem funktionierenden und einem nicht funktionierenden Produkt entscheiden“, betont Thallner. Dafür gibt es in St. Florian Reinräume mit höchstens 10 Partikel pro Kubikmeter Luft, in denen die Anlagen betrieben werden. Für die Anlagenfertigung selbst reicht Reinluft aus – hier fallen bis zu 100.000 Partikel auf einen Kubikmeter Luft. Und das zweite große Thema ist Genauigkeit. In der Welt der Mikroelektronik muss alles kleiner werden, es muss mehr Leistung auf weniger Raum untergebracht werden, und dies auch noch billiger. Umgekehrt werden die dafür eingesetzten Maschinen immer größer und schwerer, um die geforderte Präzision zu erreichen. Einflüsse von außen sowie Vibrationen muss man dazu so gering wie möglich halten.