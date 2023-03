Soweit die Positionen von vier der umsatzmäßig größten Maschinenbauer des Landes. Engel ist mit Abstand der größte, gefolgt von Wittmann Battenfeld und Starlinger, MFL liegt auf Platz sechs, wird mit seinem neuerlichen Großauftrag aber deutlich aufholen. Doch wie steht es um die Taten? Für die jährlich von der TU Wien herausgegebene Studie “Made in Austria: Zukunft Produktionsarbeit Österreich“ wurden auch 2022 wieder über 100 Vertreter:innen der österreichischen Industrie befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Befragten bereits zu 52 Prozent Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen nutzen. Das waren knapp 20 Prozent mehr als im Jahr davor. Am meisten setzen die Firmen Machine Learning Tools im Bereich Qualitätsmanagement, in der Fertigung, sowie in der Produktionsplanung bzw. -Steuerung ein. Groß im Kommen sind die ML-Algorithmen in der Instandhaltung, wo deren Einsatz am stärksten zugenommen hat.



Die in diesem Artikel vertretenen Maschinenbauer zeigen, wie unterschiedlich weit die Branche ist, was die Umsetzung betrifft. Während man bei Starlinger noch gar keine Anwendung nennen kann, kann Gerhard Aigner von Engel kann bereits mit einer Reihe von Projekten aufwarten. Wie etwa jenes im Großmaschinenwerk in St. Valentin. „Ohne die kamerageführte Bahnoptimierung wären in der Schneckenfertigung die heute erhaltenen Ergebnisse nicht denkbar“, berichtet er – und geht noch weiter ins Detail: „Bei den Richtmaschinen entwickeln wir den gesamten Richtprozess auf Basis der aufgezeichneten Parameter selbstlernend weiter“. Dadurch konnte man bei Engel, wie der Produktionsleiter erklärt, den Schneckenbruch beim Richten minimieren. Als weiteres Beispiel nennt Ainger die Erstellung eines digitalen Zwillings, einer virtuellen Produktion. „Die Simulation macht es möglich, die Fertigungsqualität eines Bauteils aus den Prozessgrößen vorherzusagen“, erklärt er.



Tief in der Materie ist man auch bei MFL. Herbert Decker nennt als Beispiel eine Anwendung von Predictive Maintenance: „Hier setzen wir auf intelligente Wartungsintervalle, die mit Hilfe von ML-Algorithmen identifiziert werden“. Weitere Möglichkeiten zum Einsatz von maschinellem Lernen werden laut dem Geschäftsführer laufend evaluiert – etwa für die Produktionsoptimierung, Qualitätskontrolle oder Prozessoptimierung.



Etwas bedeckter gibt man sich bei Wittmann Battenfeld. Trotz der Dringlichkeit wird hier laut Chromy lediglich zur Datenanalyse auf künstliche Intelligenz zurückgegriffen. Doch dabei soll es nicht bleiben: „Langfristig ist der Einsatz zur Prozessoptimierung im Spritzguss geplant“, so der Teamleiter.