Von den rund 1000 Befragten gaben 58 Prozent an, dass ihnen die Digitalisierung in der Arbeit mehr Vor- als Nachteile bringe. 11 Prozent schätzten hingegen die Nachteile als überwiegend ein. Menschen ohne Matura und Beschäftigte in der Pflege sind dabei am kritischsten.



Was auffällt ist, dass sich der Grund für die Skepsis gewandelt hat: Die Angst vor Arbeitsplatzverlust nicht mehr die dominierende Sorge. Lediglich 12 Prozent der Befragten sagen, sie fühlen sich diesbezüglich mehr oder weniger gefährdet. Immer stärker wird hingegen die Sorge vor Überwachung. Konkret meinen 74 Prozent, dass die fortschreitende Digitalisierung zu mehr Überwachung führe. 66 Prozent erwarten, dass sich durch digitale Kommunikationsmittel immer stärker soziale "Bubbles" bilden. Auch das wenig Greifbare an der Digitalisierung wirkt auf einige abschreckend: Ein Drittel der Befragten sagt, dass das Arbeitsleben immer komplizierter wird.



Beim Thema Überwachung sind die Ängste einerseits an die Dokumentations- und Berichtspflichten geknüpft, die immer mehr werden. Andererseits nimmt auch die automatische Messung der Arbeitsleistung zu, was mehr als ein Drittel der Befragten aus eigener Erfahrung kennt.