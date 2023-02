Die von Menschen verrichtete Arbeit wird in der Produktion weiterhin eine bedeutungsvolle Rolle einnehmen. Heuer gehen sogar deutlich mehr ExpertInnen als im Vorjahr von einem „starken Anstieg“ oder „Anstieg“ bei den Beschäftigten aus. Die Erwartungen sind global wie national deutlich optimistischer als im Vorjahr und übersteigen in Hinblick auf Österreich sogar das Vorkrisenniveau von 2019. Zwar verliert die menschliche Arbeitskraft als unmittelbarer Produktionsfaktor an Bedeutung. Jedoch gewinnen die Bereiche Planung, Organisation, Instandhaltung und Innovation durch die verstärkte Automatisierung an Wichtigkeit. Darüber hinaus sind Themen wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Algorithmen des maschinellen Lernens in der Produktion und produktionsnahen Bereichen in der österreichischen Industrie angekommen. Dies erfordert aber auch entsprechend ausgebildete und motivierte MitarbeiterInnen. Hierfür werden in der Mehrheit der befragten Firmen digitale Assistenzsysteme auch für arbeitsplatznahes Lernen eingesetzt.

Johannes Hunschofsky, Managing Director EIT Manufacturing East, sagt über die Bedeutung von Bildung für den Arbeitsmarkt: „In der aktuellen Erhebung können wir einen Anstieg des Arbeitskräftebedarfs beobachten. Die sich rasch ändernden Anforderungen an die MitarbeiterInnen stellen besonders Schulen, Universitäten und Firmen vor große Herausforderungen. Umschulung, Ausbildung und Weiterbildung bleiben daher essenziell für die Sicherung des Wohlstandes und die Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele“. Ob der durch die COVID-19-Pandemie angestoßene Innovationsschub in Bezug auf technologieunterstütztes Lernen auch nachhaltige Innovationen im Bildungsbereich auslöst, das wird sich zeigen. Es wäre wünschenswert, um die Wissensbasis für den weiteren Erfolg der Produktionsarbeit in Österreich zu sichern.