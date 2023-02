Der Fachkräftemangel zieht sich durch alle Branchen. Daran wird sich laut Einschätzung von Alois Wiesinger, CTO beim Maschinenbauer Fill, auch in den nächsten fünf Jahren nichts ändern. Trotzdem konnte seine Firma dieses Jahr wieder 28 Lehrlinge aufnehmen - vom Maschinenbautechniker bis hin zum Programmierer. Was man bei Fill dafür tut? "Wir versuchen, die HTLs an uns zu binden, beispielsweise mit unserer Wissensfabrik Future Lab. Dorthin laden wir einmal im Jahr LeherInnen mit ihren SchülerInnen ein, damit sie die Firma kennenlernen.



"Wir suchen in allen möglichen Bereichen Leute - angefangen beim Marketing bis hin zur Produktion. Daher haben wir eigene Marketingkampagnen über alle möglichen Kanäle laufen", äußert sich auch Martin Steinhäusler, Vertriebsleiter von Alpen-Maykestag zu der Problematik. Als Antwort auf den Fach- und Arbeitskräftemangel in Europa wird oft die Automatisierung genannt. Darauf reagiert man beim Maschinenbauer Linsinger produktseitig: "Viele unserer KundInnen haben in der Vergangenheit ihre Produktion in den Osten verlagert und möchten sie nun durch einem hohen Grad an Automatisierung wieder zurück nach Europa holen. Wir setzen daher Schritte, um unsere Maschinen zu vernetzen und zu automatisieren", so Linsinger-Geschäftsführer Michael Steinkogler.