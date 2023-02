Nach den Pitches, bei denen sich jedes der neun Jungunternehmen vorstellen konnte, ging die gemineers GmbH mit ihrer „Digital Twin Technologie für den Shopfloor“ als Gewinner hervor. Vincent Gerretz, Co-Founder und Managing Director, freute sich sichtlich über die Auszeichnung: „Für uns als junges Start-up ist die Auszeichnung wirklich hilfreich. In dieser frühen Phase ist es wichtig, Kontakte in die Branche zu knüpfen, Aufmerksamkeit zu generieren und in den Austausch zu kommen“.