Fügeverfahren, die sich für das Schweißen von Aluminium eignen, sind das WIG-Schweißen mit Wechselstrom, das MIG-Schweißen, das MIG-Tandemschweißen, das Laser-MIG-Hybrid-Schweißen oder das Rührreibschweißen. „Je nach Anforderung steht dabei entweder die Qualität oder die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund“, so Hartinger, „wobei das Plasma- und das WIG-Schweißen für eine hohe Qualität insbesondere an dünnwandigen Bauteilen sorgen“. „Das MIG-Verfahren wird meist angewandt, wenn man eine möglichst hohe Produktivität anvisiert.“



Als Schutzgase verwendet man für das Aluminiumschweißen in der Regel die Edelgase Argon oder Helium – in reiner Form oder auch gemischt. „Je nach Zusammensetzung des Schutzgases lässt sich gezielt der Wärmebeitrag verändern“, so Hartinger, „wovon auch der Einbrand, die Schweißgeschwindigkeit und damit letztlich die Zeit zum Ausgasen beeinflusst werden.“