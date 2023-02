Fronius erweitert sein Angebot an High End TPS/i TWIN Tandem-Schweißsystemen. Das synchronisierte Schweißen mit zwei individuell steuerbaren Lichtbögen wird durch den neuen TPS/i TWIN-Systemen und den Schweißprozessen PMC TWIN und CMT TWIN vereinfacht. Beide überzeugen mit stabilem Einbrand und sparen Zeit durch hohe Geschwindigkeit und beeindruckende Abschmelzleistung.



Die Herausforderung beim Hochleistungs-Tandemschweißen liegt vor allem darin, beide Lichtbögen zu beherrschen. Für den, der diese Kontrolle hat, ist es ein Leichtes, großvolumige Bauteile, Mehrlagen oder lange Schweißnähte im Behälter-, Fahrzeug- und Waggonbau in perfekter Qualität herzustellen. Das bereits am Markt etablierte TPS/i TWIN Push-System bekommt nun für solche Herausforderungen Verstärkung – TWIN PushPull-Systeme samt CMT TWIN-Prozess. Somit kann ab sofort neben Stahl auch Aluminium mit Tandemschweißsystemen gefügt werden.

Zwei vielseitige Anwendungen

Die TPS/i TWIN PushPull-Anwendung hat ihre Einsatzgebiete im Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau und schweißt Aluminiumprofile oder Druckbehälter mit dem PMC-Prozess (Pulse Multi Control). Das neue System TPS/i CMT TWIN verfügt zusätzlich zum PMC-Prozess auch über den CMT-Prozess (Cold Metal Transfer), womit sich nun auch Aluminium, Nickelbasislegierungen oder hochfeste Stähle schweißen lassen. Der kontrollierte Wärmeeintrag von CMT eignet sich außerdem für Dünnblechanwendungen. Werden die zwei TWIN-Lichtbögen mit unterschiedlichen Leistungen versehen, lassen sich Einbrand und Nahtprofil weiter optimieren.

Hohe Geschwindigkeit und Abschmelzleistung

In der Praxis werden die Vorteile des Tandemschweißens im Vergleich zum Single-Draht besonders deutlich, wenn in Höchstgeschwindigkeit ein perfektes Ergebnis entstehen soll. Mit bis zu 25 Kilogramm Abschmelzleistung pro Stunde und einer Geschwindigkeit von bis zu 4 Metern pro Minute leisten die Fronius TPS/i TWIN-Systeme hier ganze Arbeit. Möglich wird dies mit einer Drahtvorschubleistung je Prozesslinie von rund 30 Metern pro Minute. Trotz dieser Geschwindigkeit stimmt das Ergebnis mit verlässlicher Einbrandqualität und kerbfreien Schweißnähten. Auf diese Weise können sowohl die Lagenanzahl als auch die Fertigungsdauer reduziert werden.

Gute Nahtqualität – jederzeit reproduzierbar

Der integrierte selbstregelnde TWIN-Prozess liefert optimale Ergebnisse und hohe Effizienz. Und das, obwohl nur das Notwendigste eingestellt werden muss. Im Hintergrund regelt das System die Parameter und Einflussgrößen für stets exakte Lichtbögen selbstständig aus. Um absolut stabil schweißen zu können, ist eine hohe Prozesssicherheit notwendig, welche die Kombination von PMC und CMT gewährleistet. Innovative Anwendungen für optimalen Drahtvorschub wie die TWIN Drive oder die Drahtpuffer-Komponente stellen eine stete Versorgung sicher, was die Zuverlässigkeit des Schweißvorgangs und die Prozessstabilität verbessert. So werden Nacharbeit und Fehlproduktionen minimiert. Das spart Zeit und Ressourcen!

Smarte Assistenzsysteme

Die Fronius TWIN-Serie hält eine Reihe verschiedener Funktionen und Roboterassistenzsysteme bereit, die den Schweißer dabei unterstützen, den Produktionsprozess so effizient wie möglich zu automatisieren. So sorgt beispielsweise die SFI-Zündung (Spatter Free Ignition) für eine spritzerfreie Zündung und der Slaghammer entfernt die zuvor gebildete Schlacke mittels reversierender Drahtbewegung – für einen sauberen Schweißstart. SeamTracking gleicht Abweichungen automatisch aus und TouchSense ermöglicht dem Roboter eine Positionsbestimmung, die dieser nutzen kann, um Positionierungs- und Bauteiltoleranzen auszugleichen. WireSense vermisst solche Toleranzen und übermittelt sie direkt an den Roboter. All dies reduziert Schweißfehler, Nacharbeit oder gar Ausschuss, was direkt zu höherer Effizienz beim Hochleistungsschweißen beiträgt.

