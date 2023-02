Einige Tage nach der Veröffentlichung von ChatGPT gab Demis Hassabis der „Time“ ein Interview, das in Österreich viel mehr Menschen lesen sollten. Hassabis ist der CEO des britischen Unternehmens DeepMind, das mittlerweile zum Google-Konzern gehört. Er ist einer der einflussreichsten Köpfe, wenn es um KI geht. Und will 2023 auch einen Chatbot herausbringen, aber in „private beta“.



Ein Absatz, der vielen zu denken geben sollte: „Wir kommen in eine Zeit, in der wir anfangen müssen, über die Trittbrettfahrer nachzudenken, oder über Leute, die zwar lesen, aber nichts zu dieser Informationsbasis beitragen", sagt er. „Und das gilt auch für die Nationalstaaten“. Er lehnt es ab, die Staaten zu nennen, die er meint – „es ist ziemlich offensichtlich, wen man meinen könnte“ – aber er deutet an, dass die Kultur der KI-Industrie, ihre Ergebnisse offen zu veröffentlichen, vielleicht bald ein Ende haben muss.