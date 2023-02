Wo steht die Industrie, was Machine Learning, KI und Datenverarbeitung betrifft? Wie lassen sich Prozesse und Produkte damit optimieren? Und wie geht man als Produktionsbetrieb am Besten an dieses Thema heran?

Dennis Rathmann hat in dieser Doppelfolge von FactStorys Theo Steininger zu sich eingeladen. Er ist promovierter Astrophysiker und hat mit seiner Erium GmbH eine Plattform geschaffen, die den Gap zwischen Data Scientists und Anwender:innen überbrücken soll.



