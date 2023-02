FACTORY: Die Lieferproblematik ist eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Wie stressig ist Ihr Job?

Stefan Roth: Ich würde nicht sagen stressig, aber mein Aufgabengebiet in der der Produkt- und Serviceweiterentwicklung ist sehr breit gefächert. Es kommen jeden Tag neue Herausforderungen und neue Anfragen von Kund:innen auf uns zu.

Wie ist Ihr Eindruck, wie geht es den Unternehmen angesichts der aktuellen Herausforderungen?

Die Unternehmen, die mit uns arbeiten, lassen sich durch die momentanen Krisen nicht unterkriegen, sondern blicken nach vorne und schauen aktiv, wo sie etwas verbessern können. Das ist meiner Meinung nach auch die beste Strategie, um langfristig resilient zu bleiben, statt nur von Krise zu Krise zu springen.

Welche Branchen sprechen Sie an?

Den gesamten Industriebereich, also etwa den Maschinen- und Anlagenbau, aber auch die Chemie-, Papier und die Lebensmittelindustrie. Technischer Bedarf ist in so gut wie allen Branchen vorhanden.

Wie können Beschaffung und Bestand Ihrer Ansicht nach am besten optimiert werden?

Das ist stark vom digitalen Reifegrad der Kund:innen abhängig. Steht der Kunde noch ganz am Anfang der Digitalisierung, bestellt er also beispielsweise noch telefonisch oder per Mail, geht es vielleicht in die Richtung elektronische Kataloge und Kanban Regal mit Scanfunktion. Sind diese digitalen Schritte bereits umgesetzt und der Kunde arbeitet mit einem ERP-System, in dem die Stammdaten sauber gepflegt sind, sind beispielsweise RFID-, Wiegezellentechnologie und Schnittstellenintegration der richtige Ansatz. Auch der Bereich Arbeitsschutz muss nicht mehr über den Magazineur verwaltet werden, sondern kann vollautomatisch über einen Ausgabeautomaten ablaufen.

